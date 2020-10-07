«الكركرية المغربية»: لا طريقة بنفس الاسم بمصر ونحذر المتطاولين

قالت الطريقة الكركرية المغربية، إنه لاتوجد أي طريقة صوفية تحمل نفس الأسم بأي دولة من دول العالم بخلاف المغرب، وأن ما تم ترويجه مؤخرا من أن هناك شيخ مصري قام بتأسيس طريقة صوفية تحمل نفس الأسم هو محض بهتان وتزوير، مضيفة أن الطريقة الكركرية هي طريقة واحدة فقط وشيخها هو محمد فوزي الكركري، ويجب علي من يريد الانضمام للطريقة مبايعة شيخها بالمغرب وليس أحداَ آخر.وأوضحت الطريقة على لسان، محمد الكركري المصري، منسق الطريقة بمصر، أن هناك بعض الأشخاص يريدون التحايل والتربح من وراء الهجوم على الطريقة الكركرية، وشيخها وهؤلاء الأشخاص يحاربون على جبهتين سواء في المغرب أو مصر، ولذلك سيتم اتخاذ كافة الوسائل القانونية لحفظ حق الطريقة الكركرية المغربية وشيخها محمد فوزي الكركري، الذي يتم الهجوم عليه ليل نهار من بعض الأشخاص المدعومين من بعض الجهات غير المعلومة، والتي تحاول تثبيط همة القائمين على الطريقة.وتابع "الكركرى المصري" أن محمد الطيبى المغربي الذي يهاجم الطريقة هو من أقارب الشيخ فوزي الكركري وكان من أتباع الطريقة، لكنه للأسف دخل الطريق بغرض الهجوم عليها فيما بعد تنفيذًا لمخطط يقوده بعض المتآمرين على الطريقة الكركرية التي، انتشرت بصورة كبيرة في عدد من دول العالم.