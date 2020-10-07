فرنسا تعلن تأجيل مؤتمر دولي لدعم لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تأجيل مؤتمر دولي لدعم لبنان، كان من المقرر أن تستضيفه باريس خلال الشهر الجاري إلى شهر نوفمبر.وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا، تنظيم مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان في نوفمبر المقبل.وطالبت فرنسا المجتمع الدولي بفرض ضغوط قوية ومتقاربة من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراج البلد من أزمة خانقة.