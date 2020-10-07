إيطاليا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت على فرض ارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن المفتوحة بجميع أنحاء البلاد.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الحكومة وافقت أيضا على تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حتى نهاية شهر يناير المقبل.وشهدت إيطاليا زيادة في معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الشهرين الماضيين، وتعد إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من الجائحة إذ تخطى عدد حالات الإصابة فيها 328 ألف شخص؛ توفي منهم نحو 36 ألف شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.