حاكم مصرف لبنان: رفع الدعم الشامل عن المواد الأساسية فيه مغالطات

أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن رفع الدعم الشامل عن المواد الأساسية فيه الكثير من المغالطات، مشددا حرصه على تأمين المستلزمات الحياتية للمواطنين ضمن إمكانيات المصرف.وقال سلامة، خلال لقائه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف اليوم، إن "رفع الدعم الشامل عن الضروريات (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المغالطات ومصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين".وعن موضوع تقليص عدد العمالة في المصارف بسبب الظروف الراهنة، أكّد المجلس لسلامة "ضرورة التزام إدارات المصارف بالأصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود مستخدميها".وشدّد المجلس على أن "التعويضات المفروض دفعها للمصروفين يجب أن تتناسب مع الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، كما أطلعوا الحاكم على واقع العمل في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف".وأعلن البيان أن "الحاكم كان متفهمًا لمطالب الاتحاد وبخاصة في ما يتعلق بموضوع الصرف في القطاع المصرفي"، ووعد بـ"متابعة ملف الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف".