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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الأردن: إصابات كورونا تجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:48 م
عمر الرزاز
عمر الرزاز
هبه محمد
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حذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إن ارتفاع الإصابات وفقا للمتتالية الهندسية قد يجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأردنية، أمس الثلاثاء، فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت المقبلين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وقال مدير عمليات خلية الأزمة، العميد مازن الفراية، إن حظر التجول سيتمر فرضه اعتبارا من منتصف ليلة الخميس لمنتصف ليل الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ويتكرر خلال الأيام المقبل، في ظل ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وأكد الفراية عدم السماح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية، وتستثنى فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية.

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