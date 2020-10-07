وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب المعلمين على منصات التواصل «Edmodo»

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بمركز التطوير التكنولوجي فعاليات البرنامج التدريبي المتميز للتدريب على منصات التواصل Edmodo وبنك المعرفة وكيفية التواصل مع الطلاب والمعلمين.وتابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب المعلمين والأخصائيين بمدرسة دفنو الرسمية للغات - إدارة إطسا التعليمية، بحضور الأستاذ محمد فاروق مدير المركز التكنولوجي ومسئولى التطوير التكنولوجي بإدارة إطسا التعليمية.وأكد وكيل الوزارة ضرورة إتاحة التدريب لجميع المعلمين على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية.وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لمسئولي التطوير التكنولوجي بالمديرية وإدارة إطسا التعليمية، وذلك للجهد المبذول في العمل.