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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوات لتجهيز المستشفيات لاستقبال حالات كورونا من السجون بلبنان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:45 م
كورونا
كورونا
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أكدت لجنة الرعاية الصحية في السجون اللبنانية، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، أن البطء في تجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، سواء من نزلاء السجون أو عموم اللبنانيين الذين تستوجب حالتهم الصحية المعالجة الاستشفائية، من شأنه أن يجعل لبنان أمام كارثة صحية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع "لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، والذي عقد اليوم برئاسة نقيب أطباء لبنان شرف أبو شرف، وحضور نقباء المحامين، والممرضين، والجمعيات الطبية المتخصصة، لمناقشة وضع السجون الصحي في ظل وجود إصابات بالفيروس بين عدد من نزلاء السجون.

وأشار المجتمعون إلى أن تجهيز المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من السجناء والمواطنين، لا يزال دون المستوى المطلوب، مشددين على أن الوضع يتطلب سرعة الانتهاء من هذه التجهيزات في غضون أسبوعين بما يحمي حياة اللبنانيين في ظل الانتشار السريع للوباء.

وأضافوا أن التقارير كشفت عن عدم تجاوب بعض السجناء في سجن رومية المركزي (بمحافظة جبل لبنان) مع التدابير الوقائية من وباء كورونا ورفضهم التقيد بالإجراءات الصحية، الأمر الذي يشكل خطرا عليهم وعلى السجناء الباقين غير المصابين، وينذر بتفشي الوباء داخل أسوار السجن.

وطالب المجتمعون بإعطاء لقاح الأنفلونزا لنزلاء السجون، وخصوصا لكبار السن منهم ومن يعانون من أمراض مزمنة، والبدء في بناء سجون جديدة في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه السجون اللبنانية.

وكان جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) قد أعلن مؤخرا اكتشاف 614 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين نزلاء سجنين مركزيين، مؤكدا أن جميع السجناء المصابين حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي خارج دائرة الخطر، وأنهم قيد المتابعة من قبل الأطباء ومنظمة الصحة العالمية.

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