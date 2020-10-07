اليابان وأستراليا تبحثان تخفيف القيود المفروضة على السفر

بحث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، مع نظيرته الأسترالية ماريس باين، في طوكيو اليوم الأربعاء، تخفيف القيود على السفر والتي تم فرضها للتصدي لوباء (كورونا).واتفق الجانبان خلال اللقاء على تعزيز المفاوضات من أجل تخفيف القيود، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية في بيان أوردته صحيفة (ذا جابان تايمز).وناقش موتيجي وباين خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مع ضمان اتخاذ تدابير للحد من انتشار فيروس (كورونا).ويتفاوض البلدان- العضوان الرئيسيان في الشراكة عبر المحيط الهادئ المنقحة وهي اتفاقية تجارة حرة تضم 11 دولة- على استئناف السفر المتبادل خاصة لرجال الأعمال منذ شهر يونيو كجزء من جهود إعادة تنشيط اقتصاداتهما.وتطرق الوزيران إلى تنسيق الاستعدادات لزيارة مقررة إلى اليابان يقوم بها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.كانت صحيفة أسترالية قد ذكرت الشهر الماضي أن موريسون يعتزم زيارة اليابان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوجا في نوفمبر.واجتمعت باين، أمس الثلاثاء، مع موتيجي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار فيما يعرف باسم المجموعة الرباعية لمناقشة سبل مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.