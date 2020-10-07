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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 42 فلسطينيًّا وسط القدس خلال 6 أيام

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:05 م
الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
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أعلن مركز حقوقي مقدسي عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 42 فلسطينيًا من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة خلال ستة أيام فقط.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال اعتقل من بلدة العيسوية خلال الشهر الجاري 42 فلسطينيا بينهم تسعة أطفال، موضحا أن معظم المعتقلين أفرج عنهم بعد ساعات أو يومين من اعتقالهم، بشروط الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفالات نقدية.

يذكر أن بلدة العيسوية تتعرض لحملة اعتقال يومية ومداهمة للمنازل، وفرض غرامات مالية على المعتقلين، ومراقبة الحبس المنزلي المفروض على الفتية والشبان، الذين يجبرون على وضع أساور الكترونية في أياديهم وأرجلهم، بهدف مراقبة حركتهم وعدم خروجهم من المنازل، ما يؤثر سلبا على نفسياتهم وحياتهم اليومية وحرمانهم من مواصلة التعليم.

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