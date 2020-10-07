وزير الدفاع الإيطالي يزور قبرص غدًا

يتوجه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إلى قبرص، غدًا الخميس لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نيقوسيا ومناقشة التطورات الجارية في منطقة شرق البحر المتوسط.وأوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية اليوم الأربعاء، أن زيارة جويريني تأتي تلبية لدعوة نظيره القبرصي، شارالامبوس بيترديس.ومن المقرر أن يعقد الوزيران اجتماعًا لمناقشة القضايا التي تحظى باهتمام مشترك.