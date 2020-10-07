وكيل تعليم الفيوم يتابع فعاليات مشروع «صحتهم مستقبلهم» بإطسا

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأربعاء، فعاليات تنفيذ مشروع "صحتهم مستقبلهم" بمدرسة دفنو الرسمية للغات بإدارة إطسا التعليمية، لتفقد أنشطة وفعاليات المشروع.يشمل المشروع صيانة دورات المياه بالمدرسة، كمنحة من المشروع المنفذ من خلال شركة مياه الشرب بالفيوم واليونيسف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارة المشاركة المجتمعية.الجدير بالذكر أن مشروع "صحتهم مستقبلهم" يتم تنفيذه بمحافظة الفيوم في عدد ١٥٠ مدرسة ابتدائية بإدارة غرب وشرق وإطسا التعليمية، كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة لدورات المياه تنفذ في عدد ٤٥ مدرسة ابتدائية بالإدارات الثلاثة.حضر فعاليات الزيارة الدكتور حمدي عبده مدير ادارة اطسا التعليمية، وهشام أبوعوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ومحمد جمعة مدير التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب، وإلهام مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية.وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لفريق العمل والمشاركة المجتمعية والجهات المانحة المشاركة في تنفيذ المشروع وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.