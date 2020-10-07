«الأعلى للإعلام» يعتمد إجراءات جديدة لترخيص الوسائل الإعلامية

اعتمد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، النظام الجديد، الذي يخص إجراءات إصدار التراخيص الجديدة سواء كان لصحف ورقية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية وإذاعات.ووضع المجلس ضوابط تضمن النزاهة والشفافية في مناقشة وفحص أي ترخيص قبل إصداره من قبل المجلس وأن تصدر التراخيص بموافقة مجلس إدارة المجلس.وتضمنت الإجراءات الجديدة الآتي:- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه وعددها 21 نموذجًا.- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة.- في حالة رد اللجنة بعدم الممانعة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بقرار المجلس.