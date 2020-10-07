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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تربية رياضية سوهاج» تكرم طلاب الفوج الأول

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:36 م
الفوج الأول المشارك
الفوج الأول المشارك في المعسكر الدراسي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، حفل ختامي لتكريم الفوج الأول المشارك في المعسكر الدراسي التدريبي السنوي لطلاب الفرقة الأولى، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعى عميد الكلية، أن المعسكر يقام تحت عنوان "القوافل الرياضية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع"، ويستمر في الفترة من ٣ حتي ١٥ أكتوبر الجاري على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، معربًا عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الكلية لتفوقهم وتميزهم على المستوى الدراسي وكذلك بالأنشطة الطلابية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد نور المدير التنفيذي للمعسكر، أن عدد المشاركين في المعسكر بلغ ٧٥٠ طالب وطالبة، مضيفًا أنه تم تقسيمهم إلى ٣ أفواج بحيث يستمر كل فوج لمدة ٤ أيام تدريبية متواصلة، وذلك تنفيذاََ للإجراءات الوقائية والصحية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الدكتور محمد عبد المحسن، أن المعسكر يتم تنظيمه بشكل سنوي لطلاب الفرقة الأولى بهدف صقل خبراتهم وزيادة مهاراتهم في كافة المجالات والأنشطة الحياتية، موضحًا أن برنامج المعسكر يضم مجموعة من الندوات وورش العمل التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب العلمية والرياضية وتدريبهم على ممارسة فنون القيادة والتبعية، إلى جانب الأنشطة الاجتماعية، الفنية، الثقافية والرياضية التي تمت تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي نهاية الحفل أعلن الدكتور هاني جعفر رئيس الفوج الأول بالمعسكر، عن نتائج المنافسات بين المعسكرات الفرعية الثلاثة بالفوج الأول والذي ضم ٢٥٠ مشاركا، مشيرًا إلى فوز معسكر (على بن أبى طالب) بجائزة التميز كونه أفضل المعسكرات طلاباََ وإشرافاََ والتزاماََ، وأيضًا حصول معسكر ( عمرو بن العاص) علي جائزة أفضل معسكر في دوري الطعام، كما فاز معسكر ( خالد بن الوليد) بجائزة أفضل معسكر للخدمة العامة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لرؤساء اللجان والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي كل ما بذلوه من جهد وعمل من أجل الخروج بشكل لائق ومشرف بطلاب كلية التربية الرياضية.

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