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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد المنتجات المشاركة في معرض «تراثنا» بالقاهرة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:33 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، المنتجات المشاركة من تكتلي "صناعة الأثاث بطهطا، والتلي والنسيج بجزيرة شندويل" في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقام خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأشاد المحافظ بمستوى المنتجات من الأثاث والتلي والنسيج التي ستشارك في المعرض، مشيرا إلى أنها طفرة في صناعة الأثاث بطهطا، والتلي والنسيج بجزيرة شندويل بمركز سوهاج، حيث تعد بداية موفقة وقفزة للتنمية في صناعة الأثاث والنسيج بالمحافظة، لافتا إلى أهمية المعرض في التسويق للمنتجات والحرف التي تتميز بها المحافظة، وفتح أسواق لمنتجاتنا بمحافظات الصعيد والمحافظات السياحية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الحرفية والإنتاجية التي يشتهر بها أبناء الصعيد، حيث وجه رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للترويج لتلك الحرف والمنتجات ودعم تسويقها محليا وخارجيا.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة عبير الطيب مسئول التكتلات الاقتصادية بوحدة التنفيذ المحلية ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر أنه تم تخصيص 11 جناح بالمعرض لتكتلي الأثاث بطهطا، والتلي والنسيج بجزيرة شندويل، بمشاركة 13 عارضة من السيدات التي تعمل في تكتل التلي، و5 عارضين لعرض قطع الأثاث التي ستكون نموذج لما تم من تحديث في صناعة الأثاث، مشيرة إلى اعتماد مبلغ 92 مليون جنيه من خطة برنامج تنمية صعيد مصر 2021؛ لتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

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