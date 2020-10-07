رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة عاملين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:02 م
مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
أصيب عاملان بطلق نارى بالفخذ والذراع فتحتى دخول وخروج، على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم.

وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والرائد محمد أبو العطى رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة بين طرف أول "أحمد" 29 سنة عامل، مصابًا طلق ناري بالفخذين، و"محمد"، 25 سنة عامل مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيسر، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان "الأمير"، 41 سنة سائق و"منصور"، 25 سنة عامل والطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وبسؤالهما اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري.

وكان بحوزة الثاني وإحداث إصابتهما بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة ولهو الأطفال، تم تحرير محضرا بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

منسوب له جرائم إرهابية.. 8 معلومات كشفتها «النيابة» عن وفاة عويس الراوى

«الأعلى للإعلام» يحيل صحفية للتحقيق بالنيابة العامة

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

الصور

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

image description

لحظة وفاة مدرب «فارسكور» فى مباراة بدمياط (صور)

image description

إنذار لمحافظ دمياط بشأن دعاية انتخابات «النواب»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

تناول الأسبرين بانتظام يؤدي إلى مرض قاتل

العلماء يكتشفون طريقة لبناء مدن على سطح القمر

«الصحة العالمية» تحيى اليوم العالمى للإبصار غدًا

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971

خطة «قصور الثقافة» لافتتاح مواقعها في الربع الأخير من 2020

«الفارابي» تصدر التباين في الشعر النسوي العربي المعاصر

نجيب محفوظ يكتب: «أكتوبر» رمز لتحدي الإنسان مخاوفه