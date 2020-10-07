إصابة عاملين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

أصيب عاملان بطلق نارى بالفخذ والذراع فتحتى دخول وخروج، على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم.وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والرائد محمد أبو العطى رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة بين طرف أول "أحمد" 29 سنة عامل، مصابًا طلق ناري بالفخذين، و"محمد"، 25 سنة عامل مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيسر، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.وبين طرف ثان "الأمير"، 41 سنة سائق و"منصور"، 25 سنة عامل والطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وبسؤالهما اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري.وكان بحوزة الثاني وإحداث إصابتهما بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة ولهو الأطفال، تم تحرير محضرا بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.