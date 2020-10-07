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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وقف «مدرس صنايع» يعمل مذيعا.. 4 قرارات مهمة من «الأعلى للإعلام»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:29 م
كرم جبر
كرم جبر
منار إبراهيم
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في جلسته، أمس الثلاثاء، إحالة الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتم تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس للنظر فيها وتقديم التوصيات اللازمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.

وناقش المجلس الشكوى المقدمة من محافظ الدقهلية ضد صحفية تعمل بجريدة المصري اليوم، لتضرره مما نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، ووافق على التوصية التي عرضتها لجنة الشكاوى برئاسة الأستاذ صالح الصالحي وكيل المجلس، وتضمنت التالي:

أ- إحالة المشكو في حقها إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معها.
ب‌- إلزام موقع المصري اليوم الإلكتروني بنشر اعتذار عن المواد المخالفة التي تم بثها على الموقع الإلكتروني.
ج- إلزام موقع المصري اليوم بدفع غرامة 50 ألف جنيه.

وقامت لجنة الشكاوى بعرض تقريرها عن الواقعة التي أكدت فيه أنه تبين لها أن المادة 20 من القانون رقم 180 لسنة 2018 تنص على أنه "يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر والبث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخصيات ذات الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفا المصلحة العامة".

وثبت للجنة أن الخبر المنشور على موقع جريدة المصري اليوم تناول مسألة تتعلق بالحياة الشخصية للمحافظ، وهو ما يعتبر تعرضًا للحياة الخاصة للسيدة زوجته بالمخالفة للمادة 20 من قانون 180 لسنة 2018، وتعرض بالنشر لأمور شخصية للمحافظ بعيدة عن عمله.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى، بخصوص ما تقدمت به الهيئة الوطنية للإعلام تشكو فيها صفاء "الكوربجي" وتعمل صحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون لقيامها بنشر منشورات على صفحتها الشخصية تسيء لمؤسسات الدولة وتنشر من خلالها الشائعات وتثير البليلة، ونصت توصية لجنة الشكاوى على إحالة الشكوى إلى النائب العام.

كما أقر المجلس توصية لجنة الشكاوى بخصوص شكوى مواطنة ضد محمد السيد عبد الفتاح مقدم برنامج "مشاكل الناس" بقناة صوت العرب الفضائية، لقيامه بانتحال صفة إعلامي وهو مدرس بمدرسة بليغ الثانوية الصناعية وليس إعلاميًا، ووافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى على مخاطبة القناة بعدم ظهوره ومنعه من تقديم أي برنامج على الشاشات الفضائية.

كما اعتمد المجلس اليوم النظام الجديد، الذي يخص إجراءات إصدار التراخيص الجديدة سواء كان لصحف ورقية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية وإذاعات fm، بوضع خطوات تضمن النزاهة والشفافية في مناقشة وفحص أي ترخيص قبل إصداره من قبل المجلس وأن تصدر التراخيص بموافقة مجلس إدارة المجلس وتضمنت:

- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه وعددها (21) نموذج.
- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.
- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة.
- في حالة رد اللجنة بعدم الممانعة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بقرار المجلس.

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