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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3003 إصابات جديدة و75 وفاة بكورونا فى بولندا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:31 م
كورونا في بولندا
كورونا في بولندا
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أعلنت بولندا تسجيل 3003 إصابات جديدة و75 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في بولندا وصل إلى 107 آلاف و319 إصابة مؤكدة، أما الوفيات بلغت 2792 حالة وفاة.

يأتي ذلك في وقت تكافح فيه بولندا الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقوم بفرض قيود جديدة في محاولة لتفادي الإغلاق الكامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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