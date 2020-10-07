1046 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 101840 إصابة.وذكرت الصحة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 436 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1154 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 91710 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.