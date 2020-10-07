«الأعلى للإعلام» يحيل صحفية للتحقيق بالنيابة العامة

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على توصية لجنة الشكاوى، بخصوص ما تقدمت به الهيئة الوطنية للإعلام تشكو فيها صفاء الكوربجي وتعمل صحفية بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» لقيامها بنشر منشورات على صفحتها الشخصية تسيء لمؤسسات الدولة وتنشر من خلالها الشائعات وتثير البلبلة، ونصت توصية لجنة الشكاوى على إحالة الشكوى إلى النائب العام.كما أقر المجلس توصية لجنة الشكاوى بخصوص شكوى مواطنة ضد «محمد السيد عبدالفتاح» مقدم برنامج «مشاكل الناس» بقناة «صوت العرب» الفضائية لقيامه بانتحال صفة إعلامي وهو مدرس بمدرسة «بليغ الثانوية الصناعية» وليس إعلاميًا، ووافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى على مخاطبة القناة بعدم ظهور محمد السيد عبدالفتاح ومنعه من تقديم أي برنامج على الشاشات الفضائية.