رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصدر: رحلات مباشرة بين مطاري العاصمة الإدارية وعمان قريبًا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:36 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
طباعة
صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن قرب تسيير رحلات جوية منتظمة بين مطاري العاصمة الإدارية وعمان، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية والركابية الوافدة إلى البلاد.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تلقتا إخطارًا من شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلة جوية مباشرة بين مطاري العاصمة الإدارية وعمان.

وأشار المصدر إلى أن سلطات مطار العاصمة الإدارية أعلنت عن استعدادها لاستقبال الرحلات الجوية سواء المباشرة أو غير المباشرة "الشارتر"، حيث يتم توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، فضلًا عن تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى ظل الظروف الصحية التى يشهدها العالم حاليًا جراء انتشار "كوفيد- 19".

وكان الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى السابق قد افتتح مطار العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الماضي، حيث يقع مطار العاصمة الدولي بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة وعلى بعد عدة كيلومترات من العاصمة الإدارية الجديدة، كما يبعد حوالي 30 كيلومترًا جهة الشرق من مطار القاهرة الدولي، كما يربط المطار بين طريق "القاهرة- السويس" عن طريق تقاطع حر للحد من الزحام.

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

نشرة وظائف وزارة القوى العاملة 2020.. رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الصور

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

image description

لحظة وفاة مدرب «فارسكور» فى مباراة بدمياط (صور)

image description

إنذار لمحافظ دمياط بشأن دعاية انتخابات «النواب»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

تناول الأسبرين بانتظام يؤدي إلى مرض قاتل

العلماء يكتشفون طريقة لبناء مدن على سطح القمر

«الصحة العالمية» تحيى اليوم العالمى للإبصار غدًا

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971

خطة «قصور الثقافة» لافتتاح مواقعها في الربع الأخير من 2020

«الفارابي» تصدر التباين في الشعر النسوي العربي المعاصر

نجيب محفوظ يكتب: «أكتوبر» رمز لتحدي الإنسان مخاوفه