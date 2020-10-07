مصدر: رحلات مباشرة بين مطاري العاصمة الإدارية وعمان قريبًا

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن قرب تسيير رحلات جوية منتظمة بين مطاري العاصمة الإدارية وعمان، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية والركابية الوافدة إلى البلاد.وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تلقتا إخطارًا من شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلة جوية مباشرة بين مطاري العاصمة الإدارية وعمان.وأشار المصدر إلى أن سلطات مطار العاصمة الإدارية أعلنت عن استعدادها لاستقبال الرحلات الجوية سواء المباشرة أو غير المباشرة "الشارتر"، حيث يتم توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، فضلًا عن تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى ظل الظروف الصحية التى يشهدها العالم حاليًا جراء انتشار "كوفيد- 19".وكان الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى السابق قد افتتح مطار العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الماضي، حيث يقع مطار العاصمة الدولي بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة وعلى بعد عدة كيلومترات من العاصمة الإدارية الجديدة، كما يبعد حوالي 30 كيلومترًا جهة الشرق من مطار القاهرة الدولي، كما يربط المطار بين طريق "القاهرة- السويس" عن طريق تقاطع حر للحد من الزحام.