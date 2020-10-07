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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى زكي تطلب تأجيل «نمرة 2» من أجل «تقاطع طرق»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:59 م
منى زكي
منى زكي
محمد قدري
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تواصل النجمة منى زكي تصوير دورها في مسلسلها الرمضاني الجديد "تقاطع طرق" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، حيث يتبقى لها أسبوعان تصوير فقط، وسط أجواء تكثيف التصوير الذي يشهده المسلسل حاليًا.

وطلبت النجمة من الجهة المنتجة لقصتها من مسلسلها الجديد "نمرة 2" الذي يعرض على إحدى المنصات تأجيل التصوير الذي كان مقررًا له أول أكتوبر، حتى انتهائها تمامًا من المسلسل الرمضاني حتى لا تتشتت وتعطل فريق العمل الذي فرغ نفسه من أجل المسلسل.

وطلبت الفنانة هذا الأمر خاصة بعد معرفتها ببدء عرض مسلسل نمرة 2 هذا الشهر على طريقة حلقة كل أسبوع، بما يعني أن لديها مهلة كافية لتصوير قصتها وطرحها في نهاية المسلسل دون التأثير عليه أو تأخيره، ويشاركها في القصة الجديدة أحمد السعدني، في إطار من الرومانسية التي يشب بها الخلافات ويحاول كل طرف الوصول إلى حل لتلك المشكلة.

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