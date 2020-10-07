الصحة الفلسطينية: تسجيل 510 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 85%.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.