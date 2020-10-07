الصحة الفلسطينية: تسجيل 510 إصابات جديدة بكورونا
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:42 م
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 85%.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 85%.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.