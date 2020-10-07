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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو «رجال الأعمال»: أزمة كورونا أعطت درسًا للصناعة المصرية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:48 م
أزمة كورونا
أزمة كورونا
أسماء إبراهيم
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قال المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن الصناعة المحلية بدأت في التعافي بعد حالة من الركود سادت العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فتوح لـ«الدستور»، أن أزمة كورونا أعطت درسًا للصناعة المصرية يجب أن يتخذ به، وهو عدم الاعتماد على استيراد الصناعات التكميلية واللازمة للصناعة، والتفكير خارج الصندوق في تدشين مصانع هنا في مصر خاصة بتصنيع الأدوات التكميلية للصناعة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن تدشين مجمعات للصناعات التكميلية يعد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي يترتب عليها خفض كبير في نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن زيادة التصدير للخارج والحد من الاستيراد.

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