اعتقال 24 تركيًا بتهمة الانتماء لـ«جولن»

شنت الشرطة التركية، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات موسعة طالت 24 شخصًا من بينهم 8 موظفين مدنين، بزعم الانتماء لجماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة في 2016.وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة أضنة، قرارًا باعتقال 24 مواطنًا من بينهم أطباء وممرضون ومعلمون ورجال شرطة، بتهمة الانتماء لجولن واستخدام تطبيق بايلوك في إطار التحقيقات التي أجريت ضد جماعة فتح الله جولن، وفقًا لموقع تركيا الآن.وداهمت الشرطة التركية منازل المطلوبين في مدن أضنة، وغازي عنتاب، وديار بكر، وتوكات، ونوشهير، وسامسون، وكيليس، وباتمان، وشرناق، ومرسين وعثمانية.يذكر أن المبرمج الأمريكي من أصول تركية، ويدعى ديفيد كينز، ابتكر التطبيق، حسب ما ذكرت صحيفة حرييت التركية في مقابلة مع الرجل في أكتوبر 2016.وتطبيق بايلوك هو تطبيق آمن للدردشة النصية والمكالمات الهاتفية، ومن أبرز ميزاته أنه يعمل بشكل جيد على شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G، لذلك فإن استخدامه لا يحتاج شبكات متطورة من الناحية التكنولوجية.