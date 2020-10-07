وزير الصحة البريطاني يحذر من تزايد الإصابات بكورونا

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، واصفًا المشكلة بأنها خطيرة للغاية.وقال هانكوك - في اجتماع عن بعد للاتحاد البريطاني للصناعة نقلته شبكة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء -:"يرى الجميع تزايد معدل الحالات، وتصاعد معدل حالات الدخول للمستشفى والتي قد ارتفعت بالفعل بصورة حادة جدًا خلال الأسبوع الماضي، فلدينا مشكلة خطيرة بين أيدينا ".وأضاف: " أن التحدي يكمن في آلية التعامل مع تلك الذروة الثانية من خلال طريقة تقل فيها الأضرار بقدر الإمكان.. ولحسن الحظ نحن على دراية أكثر بكثير بشأن الفيروس عن المرة الأولى ".يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.