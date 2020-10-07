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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مباحث سوهاج تكثف جهودها لكشف لغز «الجثة مفصولة الرأس»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:09 م
جثة
جثة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تواصل قوات مباحث أخميم بسوهاج بقيادة الرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لفتاة مفصولة الرأس عن الجسد، وملقاة على حافة إحدى الترع بدائرة مركز أخميم.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بعثور الأهالي على جثة مجهولة بناحية قرية "العيساوية" بدائرة المركز، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة.

وتبين أن الجثة لفتاة في العقد الثانى من عمرها، وأنها مفصولة الرأس عن الجسد وملقاة على حافة الترعة "الفاروقية"، وجرى نقل الجثة والرأس المفصولة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وتشكيل فريق بحث لتحديد هوية الجثة، وكشف غموض وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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