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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ثابت: «اتكلم مصري» تعزز الولاء وتثبت الهوية والثقافة المصرية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:03 م
علاء ثابت
علاء ثابت
وفاء علي
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أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن مبادرة "اتكلم مصري" والتي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تستهدف تشجيع أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية.

وأضاف "ثابت" في تصريح خاص للدستور أن هذه المبادرة تستهدف أيضا تثبيت الهوية المصرية بالإضافة إلى نقل كافة الإنجازات التي تقوم بها الدولة لهؤلاء الشباب، مشيرا إلى أن المبادرة في غاية الأهمية لربط أبناء المصريين بالخارج بأرض الوطن.

وأكد أنه من المهم تدشين تطبيق خاص بمبادرة اتكلم مصري ليسهل على الشباب المصري بالخارج التواصل من خلاله والتحدث باللغة العربية ومعرفة أساسياتها.

جدير بالذكر أن مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغاني وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

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