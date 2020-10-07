«تموين الأقصر»: متابعة توافد المواطنين على «أهلًا مدارس»

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يتم على مدار الساعة المتابعة الدورية لتوافد المواطنين وتوفير كافة المتطلبات داخل معارض "أهلًا مدارس"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.وأضاف فى بيان صحفى، أنه يتم توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية داخل المعرض بمشاركة كبرى الشركات المنتجة وكبار التجار، وكذلك توفير المواد الغذائية الخاصة للأطفال من جبن ومربات وألبان.وأكد استمرار مد المعارض بكافة المستلزمات المدرسية بالتوازى مع إطلاق القوافل المتنقلة فى الأماكن التى لا يتواجد بها منافذ لطرح المستلزمات المدرسية، ولضمان توفير المستلزمات لأبناء الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.وأوضح أن المعارض تتضمن جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%، كما أن بعض المنتجين والمشاركين فى المعارض أعلنوا عن نسبة تخفيضات أكثر من ذلك.