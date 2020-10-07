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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«المحرصاوي» يتفقد القافلة الطبية بالمحروسة ويهدي شنط مدارس للأطفال

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:00 م
القافلة الطبية بالمحروسة
القافلة الطبية بالمحروسة
أميرة العناني
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أعمال قافلة جامعة الأزهر الطبية والإغاثية إلى مدينة المحروسة بمحافظة القاهرة، أحد المشاريع التي تبنتها الدولة لتصبح منطقة حضارية تضم جميع الخدمات.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أنه رافقهم خلال الزيارة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له، فصول محو الأمية وتعليم الكبار، التي تعمل على هامش القافلة، وسلم شهادات محو الأمية لعدد من أهالي مدينة المحروسة، كما تفقد الندوات التوعوية والتثقيفية التي تقام على هامش القافلة، وأهدى شنط ومستلزمات الدراسة لأطفال المحروسة لإدخال السرور عليهم، ورسم البسمة على وجوههم.

وفي ختام الجولة تفقد " المحرصاوي" العيادات الطبية، والاطمئنان على المواطنين من خلال متابعة إجراء الكشوف الطبية عليهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جدير بالذكر أن القافلة الطبية والإغاثية التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم وشكرهم وتقديرهم لمؤسسة الأزهر الشريف ودورها المجتمعي والإنساني.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن القافلة تأتي في إطار خطة الجامعة لتسيير القوافل لهذا العام، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت عددًا من الأطباء في مختلف التخصصات، إضافة إلى مساعدات عينية تتضمن حقائب مدرسية لطلاب المدارس، إضافة إلى توزيع مجموعة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، كما تُجْرَى -على هامش القافلة- عمليات جراحية للحالات المرضية التي تحتاج إلى ذلك، إضافة لتحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة (الحسين الجامعى - سيد جلال - الزهراء الجامعي).

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