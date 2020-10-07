33 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى إلى 15174 بالسنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات منذ الثاني مارس إلى 15174 إصابة مؤكدة.وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه بعد إجراء 1042 فحصا تم تسجيل 33 إصابة مؤكدة بالفيروس.. مشيرا إلى أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل تعافي 62 مصابا.ولفت إلى أن إجمالي عدد من تم شفاؤهم من المرض ارتفع إلى 12998 مصابا ووصل إجمالي الوفيات إلى 313 شخصا في حين يتابع 1862 مصابا علاجهم في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.