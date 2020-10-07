المشدد 5 سنوات للمتهم بـ«اقتحام قسم الوراق»

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة المتهم مصطفى السيد صالح، بالسجن المشدد 5 أعوام في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة الوراق».وأسندت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف وتكدير السلم العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية فى القضية رقم 846 لسنة 2015، بالأحداث التي وقعت بمنطقة الوراق في الذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير.