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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بـ«اقتحام قسم الوراق»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:54 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة المتهم مصطفى السيد صالح، بالسجن المشدد 5 أعوام في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة الوراق».

وأسندت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف وتكدير السلم العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية فى القضية رقم 846 لسنة 2015، بالأحداث التي وقعت بمنطقة الوراق في الذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير.

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