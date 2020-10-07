«رجال الأعمال» تبحث استراتيجية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بعد كورونا

قال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجلس يضع التصدير في مقدمة أولوياته في الوقت الراهن كحل لأزمة كورونا في دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأضاف «السكري»، خلال اجتماع للجانب المصري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشدة على تنفيذ أجندة واستراتيجية عمل الملجس خاصةً فيما يتعلق بزيادة التجارة البينية وتبادل المعلومات والزيارات لبحث فرص الاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة والسفر والخدمات والاستثمار العقاري وغيرها.وأكد، رئيس الجانب المصري، أنه طبقا لرئيس الجالية المصرية في رومانيا عبدالله مباشر فمن المقرر أن تستأنف حركة الطيران في رومانيا في 15 نوفمبر المقبل ما يتيح عودة حركة التجارة لطبيعتها مجددا.ودعا «السكري»، مجتمع المصدرين المصريين لمضاعفة حجم التصدير إلى رومانيا والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة القومية للنهوض بالصادرات، محذرًا من أن انخفاض عدد الرحلات قد يتسبب في توقف رحلات الطيران بين القاهرة وبوخارست.من جانبه اقترح المهندس حسن الشافعي، مستشار المجلس، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بطرح المجلس مبادرة لتأسيس شركة للتصدير إلى أسواق رومانيا وبلغاريا تتكون من 20 مؤسسا في قطاعات متنوعة ومختلفة.وأوضح «الشافعي»، أن الشركة هدفها زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق شرق أوروبا بشكل عام ومعرض دائم للمنتجات المصرية في رومانيا، وذلك ضمن خطة الدولة بشأن تصدير 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.وأكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحظي بفرص كبيرة في زيادة التجارة البينية خاصة المنتجات اليدوية والمفروشات، ومستحضرات التجميل.