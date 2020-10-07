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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يوجه الشركات بإرسال ملاحظاتها على اللائحة الموحدة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:52 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر مطلع بوزارة قطاع الأعمال العام، أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وجه رؤساء الشركات القابضة والتابعة لإرسال ملاحظاتهم على بنود لائحة الموارد البشرية المعروفة باللائحة الموحدة.

وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن الوزير سيجتمع برؤساء الشركات التابعة ورؤساء القوابض من أجل مناقشة البنود المتعلقة بلائحة الموارد البشرية.

وأوضح المصدر أن الوزير يواصل اجتماعته مع رؤساء الشركات سواء القابضة أو التابعة عبر الفيديو كونفرنس خلال الأيام الماضية من أجل الوقوف على كيفية التعامل مع اللائحة الموحدة في ظل وجود اعتراضات عمالية مؤخرا على بنودها.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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