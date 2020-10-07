فى ذكرى ميلاد نعيمه عاكف.. فنانون هزمهم السرطان

تعرض عدد من الفنانين للإصابة بأمراض خطيرة أودت بحياتهم بعد سنوات من المعاناة، وفي ذكرى ميلاد الراحلة نعيمة عاكف التي أصيبت بسرطان الدم، ترصد "الدستور" أشهر الفنانين الذين ماتو بالمرض اللعين.أحمد زكي:اصيب بسرطان الرئة، وتسبب في وفاته.أنور وجدي:أصيب بسرطان المعدة وظل يقاومة حتي رحل بسبه.نور الشريف:اصيب بسرطان الرئة أيضا وظل يقاومه حتى رحل.محمد فوزياصيب بسرطان العظام الذي كان سبب في وفاته.سناء يونس:أصيبت بسرطان المرئ، مما سبب إصابتها بفشل كبدي.ناهد شريف:اصيب بسرطان الثدي الذي تسبب في رحيلها.سامية جمال:أصيبت الراقصة بمرض السرطان الذي تمكن من كامل جسدها.ميرنا المهندس:أصيبت بسرطان القولون وكان لخبر وفاتها أثر كبير على جمهورها.زيزي البدراوي،:أصيبت بسرطان الرئة وأمراض مزمنة مثل القلب والشلل الرعّاش، ودخلت المستشفى وتوفيت.فايزة كمال:أصيبت بسرطان الكبد وعانت مع هذا المرض اللعين.عبد الله محمود:أصيب بسرطان المخ، توفي بعد إصابته بفترة وجيزة.عامر منيب:أُصيب بسرطان البنكرياس والقولون، والذي تسبب في وفاة.ممدوح موافي:اصيب بسرطان المعدة الذي كان سبب في الوفاة.