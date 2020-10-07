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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 16 طن قمح وفول فاسد بمخزن بالإسكندرية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:48 م
قمح فاسد
قمح فاسد
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 16 طن قمح وفول مجروش غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، داخل مخزن للحبوب والأعلاف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد قيام صاحب مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بحيازة كميات كبيرة من القمح والحبوب الفاسدة، تمهيدًا لعرضها للبيع بالأسواق بغرض الغش وتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 16 طنا و87 كيلو جرام قمح وفول مجروش غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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