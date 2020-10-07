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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: تطبيق معيار المحاسبة 47 يعزز ثقة شركات التأمين

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:48 م
هيثم تركي
هيثم تركي
أسامة الشندويلي
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قال المحاسب القانوني هيثم تركي، الخبير في تطبيق معايير المحاسبة المصرية، إن تطبيق المعيار الدولي "IFRS 9"، معيار المحاسبة المصري رقم 47 (الأدوات المالية)، يعزز ثقة حملة الوثائق في شركات التأمين، لأنه يوفر ضمانات أكثر وحماية أوفر من السابق، وهو ما يمكن شركات التأمين المصرية من توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها.

وأضاف تركي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المعيار من ناحية الأصول المالية وبصورة خاصة مديني عمليات التأمين، فإنها ستؤدي إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية، ما يمثل حماية للشركات العاملة في سوق التأمين من أية مخاطر تتعلق بعدم وفاء مديني عمليات التأمين بالتزاماتهم المالية.

وأشار تركي إلى أن تطبيق هذا المعيار سوف يكون له آثار مهمة على شركات التأمين فيما يتعلق باحتساب مخصصات الاضمحلال ومكونات معيار هامش اليسر المالي، كما يساهم في إدخال مفاهيم أوسع، وأشمل في إدارة المخاطر وهذا بدوره يتطلب وجود هيكل وإجراءات حوكمة سليمة لدى شركات التأمين المصرية لضمان تحقيق التطبيق السليم للمفاهيم التي يتضمنها المعيار.

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