«شباب الأعمال» تبحث الفرص والتحديات بسلاسل الإمداد والتوريد

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، ندوة تحت عنوان "خريطة سلاسل الإمداد والتوريد: الفرص والتحديات"، حيث أدار الندوة محمد عبدالرحمن، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشباب الأعمال، وشارك فيها باسم كليلة، رئيس لجنة الأغذية بالجمعية، والمهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد فتحي، مدير عام التسويق بشركة يونيليفر مشرق، وعدد من أعضاء الجمعية.قال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التحول الذي صنعته أزمة كورونا كان سريعًا وتسبب في العديد من الخسائر لكل الاقتصاديات بالعالم، وعلى رأسها كبرى الدول الصناعية كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن قطاع اللوجستيات بمصر خلال فترة كورونا تسبب في تخفيض الضرر على الاقتصاد المصري بسبب عدد الموانئ بمصر.وأضاف القاضي: "أننا مطالبون باستمرار العمل ودعم وتطوير اللوجستيات لاستمرار أزمة كورونا"، مشيرًا إلى أن "التوزيع الحادث في الموانئ خلال فترة كورونا قلل الضرر على الاقتصاد في ظل انخفاض التكلفة، مشددًا على ضرورة التسويق لمصر حاليا ومستقبلًا، بسبب أن العالم أجمع يبحث عن الاستثمار في اللوجستيات ونحن بمصر نمتلك ميزة التنافسية بالسعر بموانئ مصر".وأكد القاضي، أن "التحول الكبير في شبكة الطرق خلال السنوات الثلاث الماضية يدعم تواجد مصر في خريطة الاستثمار، وهي فرصة لا بد أن نغتنمها جميعًا، واستطعنا جميعًا المرور بأزمة كورونا بأقل الأضرار، بسبب الموانئ عامل التكلفة والقدرة البشرية"، مشددًا على أن "مصر مركز استراتيجي كبير في منطقة هامة بالعالم، وعلينا من الآن التسويق لمصر عالميًا وإبراز قدراتها والمزايا المهمة التي تجذب الاستثمار، والتأخر في التحرك ليس في صالحنا".من جانبه قال باسم كليلة رئيس لجنة الأغذية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن أزمة فيروس كورونا تسببت خلال الفترة السابقة في العديد من المتغيرات، لعل أبرزها أزمة بسلاسل الإمداد، والتي تأثرت فيه أغلب الدول المصنعة، على رأسها الصين وأمريكا، وتسبب في التأثير على منتجات نهائية وغذائية.وأضاف كليلة، أن التأثير انتقل إلى المصانع، وتسبب في ضرورة وجود تنوع في المصادر لتحقيق الاستمرارية، مع ضرورة دعم المنتج المحلي وهو ما يحتاج تدعيم من الحكومة القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوجه إلى دول الشرق المتوسط وتغيير في التعامل مع موردي الإمدادات.من جانبه قال المهندس محمد فتحي، ممثل شركة يونيليفر مشرق، إنه لم يكن في حسابات الجميع ما سيقوم به تفشي فيروس كورونا، والصدمة التي سببها للسوق بصورة كبيرة، مشددًا على أنه لا بد التحرك من الآن لتعزيز ودعم التصدير وتعزيز المنتج المحلي وخلق بدائل مرنة.وأضاف فتحى، إغلاق كامل في عالم اللوجستيات بسبب كورونا، وبداية مارس تم اتخاذ قرار من قبل السعودية بإغلاق المنافذ البرية والتحول إلى النقل البحري بين السعودية والكويت والإمارات، مضيفًا أن الضرر كبير وقوي بالدول الصناعية الكبرى، ووصلت لأرقام لم تتحقق من 1945، وكانت بريطانيا الأكثر تضررًا بسبب عدم الجاهزية لدى الجميع، ونسب الضرر طالت الجميع إلا قطاعات بعينها.وشدد فتحي، على أن الشركات العالمية بدت تنتبه للأمر مطلع فبراير وتوجهوا للحفاظ على العمالة الخاصة بهم، وبدء العمل من المنزل والتغيرات التي مررنا بها جميعًا، مع وضع اشتراطات وإجراءات احترازية بسبب تفشي الفيروس والتركيز على الأونلاين، وبدأ الجميع النظر إلى سلاسل الإمدادات وطرق الحركة وتغيير الموردين بسبب التغير من الصين مثلا إلى بلد آخر وهنا ظهرت مشكلة اللوجستيات.وأضاف فتحي، أن عديدًا من القطاعات لدينا بيونيليفر توقفت بسبب توقف خطوط إنتاجها، وتم تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بمنتج جديد، والنظر لأبرز المنتجات التي سيكون عليها طلب عال خلال فترة تفشي الفيروس، وسط تغييرات بالمنطقة الغربية كلها في اللوجستيات وزيادات كبيرة، تسببت في زيادة التكلفة وتحديدًا في الربع الثاني والثالث من العام الجاري.