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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الجسمى» و«حكيم» يحييان احتفالية «المتحدة» بانتصارات أكتوبر برعاية جامعة مصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:49 م
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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◄ الحفل يذاع غدا الخميس.. والعرض على قناتى DMC وON E فى العاشرة مساء

فى احتفالية خاصة وتظاهرة وطنية في حب مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر تعرض قناتىا (دي إم سي) و( أون E ) فى العاشرة مساء غد الخميس، حفلا فنيا ضخما يحييه باقة متميزة من النجوم في مقدمتهم المطرب الكبير حسين الجسمى ونجم الأغنية الشعبية المصرية حكيم والنجم محمود العسيلى والنجم خالد سليم، حيث بادرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال شركة تذكرتي" إحدى الشركات التابعة لها" بتنظيم حفل فني كبير تحت رعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويبث الحفل من منطقة الجلالة وهو الحفل الأول الذي يقام في هذه المنطقة التي تجسد بوضوح الإرادة والعزيمة المصرية وباعتبارها واحدة من الإنجازات الكبرى للرئيس عبدالفتاح السيسى وكونها نموذجًا مهمًا للمشروعات القومية المتميزة التى تم تنفيذها مؤخرًا.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد بادرت برعاية هذا الحفل الكبير بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة لما يمثله هذا الحدث من قيمة وطنية تحرص عليها الجامعة بشكل مستمر في إطار التزامها الدائم بمبادئ المسئولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في المبادرات الوطنية الكبرى التي تستهدف في المقام الأول بث روح الانتماء بين الشباب وهو ما دفع الجامعة إلى رعاية هذا الحفل الفني الكبير من أجل إحياء ذكرى النصر العظيم التي تبعث في النفس الشعور بالانتماء للوطن إلى جانب أنه يعكس وبشكل لافت للنظر الفخر الإنجازات الكبرى التي يتم تحقيقها يوما بعد الآخر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يذاع الحفل كاملًا على قناتى (دى إم سى) و( أون E ) فى العاشرة مساء غد الخميس وذلك فى ظل الاحتفالات الوطنية التى تشهدها مصر الآن بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

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