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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التفاصيل الكاملة لـ «The Voice Senior» قبل انطلاقه اليوم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:40 م
The Voice Senior
The Voice Senior
أمير محمد خالد
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تنطلق الحلقة الأولى من الموسم الأول لبرنامج"The Voice Senior"، مساء اليوم، علي قنوات mbc وهو نسخة جديدة من برامج اكتشاف المواهب ولكن هذه المرة لمن هم فوق الـ60 عام، وينتظر عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي مشاهدة البرنامج، الذي يعد تجربة جديدة ومختلفة وترصد "الدستور" التفاصيل الكاملة للبرنامج.

لجنة تحكيم البرنامج تضم كلًا من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، والمطرب الأردني ملحم زين، ويتنافس الرباعي خلال البرنامج علي ضم الأصوات المميزة ليكون كل منهم فريق مكون من 4 مواهب يتنافسون علي لقب النسخة الأولى من البرنامج.

و يمر متسابقو البرنامج بثلاث مراحل مختلفة سيتم تقديمهم في 7 حلقات المرحلة الأولي هي الصوت وبس، وتستمر لمدة 4 حلقات وستكون عبارة عن ظهور كل متسابق يغني أملًا في أن يقنع أحد المدربين الأربعة ان يلتف له، أما المرحلة الثانية وهي " Sing Off" وتستمر لمدة حلقتين، وسيقدم كل مدرب مواهبة الأربعة من جديد كل منهم يغني أغنية منفردة ليختار المدرب أثنين فقط للصعود للمرحلة النهائية، والتي ستكون عبارة عن حلقة واحدة وسيتم اختيار فيها بطل النسخة الأولى من البرنامج بتصويت الجمهور.
The Voice Senior
The Voice Senior
The Voice Senior
The Voice Senior
The Voice Senior
The Voice Senior

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