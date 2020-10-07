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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل طعن قاتل ضابط مرور بكفرالشيخ.. 2 ديسمبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:01 م
تأجيل طعن قاتل
تأجيل طعن قاتل
محمد عيسي
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أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفرالشيخ إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل؛ لتقرير الأطباء الشرعيين.

وكانت "النقض" قضت في 4 ديسمبر الماضي بإعادة محاكمة المتهم من جديد أمامها، بعد قبول طعنه وإلغاء إعدامه.

كانت محكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قد قضت في 8 مارس 2018 بإعدام "يونس. أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفرالشيخ عقب استبيان رأى فضيلة مفتى الجمهورية.

وكانت نيابة كفرالشيخ أحالت المتهم "يونس. أ" 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفرالشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجني عليه.

ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجني عليه الذي كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفرالشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما أوقف المتهم سيارته فور رؤيته الضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرا لقيام الضابط بسحب رخصة الجاني قبل وقوع الحادث بساعات قليلة.

وتطور الأمر إلى اختطاف السلاح الميرى الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق ناري بالصدر وتمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجاني وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة.

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