كيف فضحت تسريبات الإخوان قادة الجماعة الإرهابية؟

- يأس أيمن نور



- تسجيل صوتي يكشف مطامع محمد علي



- فضيحة الشريف



- نوايا خبيثة

تسريب تلو الأخر يكشف الوجه الخفي لقيادات الجماعة الإرهابية وبثهم للسموم التى تستهدف الأوطان لزعزعة استقرار الوطن العربي كله، وترصد "الدستور" أخطر تسريبات قادة الإخوان:- كشف موقع "العربى الحديث" عن عدد من التسريبات التي فضحت ضعف مخطط جماعات طيور الظلام، منها مكالمة هاتفية بين الهارب أيمن نور وقيادي إخواني.نُشر مقطع فيديو لمكالمة مسربة للهارب أيمن نور وقيادى إخوانى متحدثا عن مدى فشل الجماعة فى حشد المصريين للنزول فى مظاهرات، فيما قال "نور" في المكالمة الهاتفية:"عايز أقولك إن فى لبنان الحالة عظيمة جدًا.. لكن الحقيقة هى نكسة أو هزيمة"، مؤكدًا أنه في حالة إستياء لما وصله به الأمر من هزيمة وفشل لمخططهم.ورد عليه القيادى الإخواني:"للأسف كلنا حاسين بنفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس إحنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد على والناس بتوعنا، وبنقول لازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللى كان حصل عندنا فى سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة فى يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللى حصل".نشر موقع "العربي الحديث" مقطع فيديو كشف فيه عن مطامع المقاول الهارب محمد ورغبته في الحصول على أموال من قطر مقابل إثارة الفوضى بمصر، فقال الأجير:"قطر وطن عربي وبيحبني والمغرب بيحبني والجزائر بيحبوني بس أغناهم قطر هيشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هم بيكرهوا السيسي، وأنا معاهم وهم بيحبوني وهيدونا فلوس كتير ونبدأ من جديد من نتفلكس".- نشرت أمس فضائية "ام بي سي مصر" عبر برنامج "الحكاية" التي يقدمه الإعلامي عمرو أديب تسجيل صوتي لفتاه تدعى "ريم" توضح تفاصيل استدراجها من الإرهابي عبدالله الشريف ورغبته في إقامة علاقة جنسية معها موضحة في التسجيل أنها امتنعت واصفة إياه "بالفاجر".أذاعت إكسترا نيوز بداية عام 2020 تسريبا صوتي لخيرت الشاطر، كشف عن نوايا الإخوان التخربية تجاه مصر، فقد تحدث الشاطر عن محاولة الإخوان للدفع بمرشح لها فى انتخابات الرئاسة التى أقيمت فى عام 2012، وقررت حينها الدفع بكل من خيرت الشاطر ومحمد مرسى.فيما قال خيرت الشاطر فى التسريب الصوتى: "هما الأول فوجئوا بنزولنا بافتراض طبيعى نقول مش نازلين، فالقضايا كانت مستطرقة بدرجة عالية، إنما هما مش فوجئوا لدرجة مفاجئة كاملة، لأنه كل شهرين إحنا كل أسبوع بنقولهم يا جماعة لو موفقتوش على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الحرية والعدالة موقفنا قد يتغير لاختيار مرشح".