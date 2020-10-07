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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة الأزهر توزع 300 حقيبة مدرسية بمساكن المحروسة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
اللواء خالد عبد
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة الأزهر، بالتعاون مع المحافظة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وتشمل القافلة توزيع 300 حقيبة مدرسية ومستلزمات المدارس على طلاب الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة بمدرسة المحروسة 1 للتعليم الأساسي، والذي تضمن عدد من ندوات التوعية الصحية التي نظمتها مديرية الثقافة بالقاهرة بالإضافة إلى عروض فنون تشكيلية للأطفال.

وشملت القافلة إجراء الكشف الطبي على سكان المحروسة بعدد من التخصصات الطبية مثل الأطفال والباطنة والنساء وأنف وأذن والعظام والرمد والجراحة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين بجامعة الأزهر، مع صرف كافة الأدوية للمرضى بالمجان وإجراء العمليات الجراحية الصغرى، مع تحويل الحالات المرضية فى حالة الاحتياج الى مستشفيات الجامعة لإجراء العمليات الجراحية الكبرى اللازمة لها.

وتقدم القافلة خدمات امتحانات فورية للحصول على شهادات محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتقديم شهادات محو الأمية، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعوية الأهالي وعقد ورش تلوين للأطفال، كما تضم قافلة معونات من بيت الزكاة المصري لتوزيعها على أهالي المحروسة.

وأشاد اللواء خالد عبد العال بدور جامعة الأزهر والهيئة العامة لتعليم الكبار والجمعيات الأهلية النشطة والمجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا.

كما أثنى محافظ القاهرة على تنظيم تلك القوافل التنموية لمدى تأثيرها الإيجابي على المواطنين، ووعد بتكرارها وتوجيهها لتجوب المناطق والأحياء الأكثر احتياجًا وذات الكثافة السكانية العالية.

شهد القافلة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرة مديرية الثقافة، ورئيس حي السلام ثان، والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

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