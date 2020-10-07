مصادر قضائية: تعليمات بسرعة الانتهاء من تطوير محكمة العباسية

كشفت مصادر قضائية لـ«الدستور» عن أن المستشار محسن دردير، رئيس محكمة العباسية، كلف بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مرافق المحكمة التي يستخدمها الجمهور.وأشارت المصادر إلى أن عملية التطوير لم تعطل العمل بالمحكمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التقاضي على المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، أثناء تواجدهم بالمحاكم بما لا يتعارض مع عملية التطوير.وكانت المحكمة شهدت في وقت سابق تشغيل نظام الميكنة من خلال افتتاح مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات، والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة، وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.ويشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثاني، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى، واستصدار الشهادات، والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التي تسهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني.