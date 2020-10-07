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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العامة للكيماويات»: نستعد لصياغة رؤية قانونية حول «لائحة قطاع الأعمال»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
العامة للكيماويات
العامة للكيماويات
دعاء جابر
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أكد ممثلي اللجان النقابية في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنها الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، وطلب "إبداء رأي" إدارات الشركات واللجان النقابية حولها، حيث أوضحوا أن هناك قلق من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي عضو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبطلب من تلك اللجان.

وخلال الاجتماع، أكد حمدي، على ضرورة التحرك بشكل قانوني وعلمي من أجل حوار مجتمعي متزن يحافظ على حقوق العمال، واستقرار العمل، داعيا اللجان النقابية بالانتهاء من وضع تصور من كل شركة على حدة، وتسليمه للنقابة العامة بحد أقصى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، من أجل صياغة رؤية موحدة بشكل قانوني، وإرسالها إلى الجهات المعنية، موضحا أن النقابة العامة تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن عدم الاستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية، وهو ما يستدعي الالتزام بالحوار والنقاش، مع العلم بأن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال في توفير كافة أنواع الحماية المادية والاجتماعية، والخدمات الصحية وغيرها، ولكن في إطار القانون، والقنوات الشرعية، وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.

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