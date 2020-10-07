ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية فاسدة بالبحيرة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعي لحيازته منتجات بدون مستندات.وتبين ضبط 5،59 أطنان مبيدات زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.