ضبط 16 طنا قمح وفول فاسدين في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية الأمن بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب مخزن للحبوب والأعلاف بحوزته سلع فاسدة.وتم ضبط (16،87 طن سلع غذائية أقماح، فول مجروش غير صالحة للاستهلاك الآدمي) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيةحيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.