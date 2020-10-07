إندونيسيا تسجل 4538 إصابة بكورونا والإجمالى 315 ألفا و714

سجلت إندونيسيا 4538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 315 ألفا و714 حالة.وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية- على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 11 ألفا و472 حالة وفاة، بعد تسجيل 98 حالة جديدة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 240 ألفا و291 حالة.وسجلت العاصمة جاكرتا 1211 إصابة جديدة خلال الساعات السابقة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 82 ألفا و190 حالة.كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.