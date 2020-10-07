محافظ أسيوط يعلن دورات تدريبية بتخفيض 50% لذوي الاحتياجات

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توفير دورات تدريبية بمركز التدريب التابع لديوان عام المحافظة بتخفيض 50% لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتنسيق بين وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز التدريب.وأكد على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذه الفئة المهمة بالمجتمع، وتحسين تقديم الخدمات الخاصة بهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في توفير خدمات للمواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الهمم؛ لكونهم جزءا من المجتمع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة.وأوضحت عبير عبدالغني، مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة، أن الوحدة مستمرة في استقبال طلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على التنسيق مع باقي الإدارات والهيئات والمؤسسات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجههم بالقطاعات المختلفة طبقًا للإمكانات المتاحة.وأشارت إلى اهتمام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطبيق الدمج بالطريقة الصحيحة والاستفادة من قدرات هؤلاء الأشخاص، مؤكدة توفير دورات تدريبية (‪ICDL‬، ولغات، وموارد بشرية،..) وغيرها بمركز التدريب التابع للمحافظة بتخفيض 50% لذوي الإعاقة، وعلى من يرغب الحصول عليها التوجه إلى مقر المركز بالدور الأرضي بالديوان العام للمحافظة ولديه الأوراق اللازمة.