ضبط طن أسماك فاسدة بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته أسماك ودواجن فاسدة.وتبين ضبط 1،6 طن أسماك، ودواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة.وذلك تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.