الصحة العمانية: 103 آلاف و465 حالة إجمالى الإصابات بكورونا

ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد بالسلطنة بلغ 103 آلاف و465 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء - أن إجمالي حالات التعافي بلغ 91 ألفًا و329 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 88.5%، في حين ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1000 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.