الصحة العمانية: 103 آلاف و465 حالة إجمالى الإصابات بكورونا
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
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ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد بالسلطنة بلغ 103 آلاف و465 إصابة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء - أن إجمالي حالات التعافي بلغ 91 ألفًا و329 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 88.5%، في حين ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1000 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء - أن إجمالي حالات التعافي بلغ 91 ألفًا و329 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 88.5%، في حين ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1000 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.